"Стена Трампа": В Белом доме объяснили, откуда возьмут деньги на укрепление границы США с Мексикой

Сегодня, 06:10

В администрации Трампа заявили о сооружении стены за счет налога на импорт из Мексики, при этом данная инициатива должна получить одобрение в Конгрессе

Граница между США и Мексикой. Фото: AFP
Граница между США и Мексикой. Фото: AFP

Финансирование строительства стены на границе с Мексикой будет осуществляться за счет налога на импорт товаров из этой страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести 20-процентный налог на импорт товаров из Мексики. Соответствующее предложение будет внесено в пакет налоговых инициатив, который глава государства направит в Конгресс.

По словам Спайсера, именно за счет этого налога будет осуществляться строительство стены на границе с Мексикой.

"Политика США заключается в том, что мы облагаем налогами экспорт и позволяем иностранным товарам свободно попадать на территорию США. Это просто нелепо. Если мы поднимем налог до 20%, то сможем заработать около 10 млрд долларов в год и спокойно оплатим строительство стены", – заявил Спайсер журналистам.

При этом пресс-секретарь отметил, что 160 стран в мире действуют по такому же принципу.

Позже в Белом доме заявили, что идея повышение налога будет обсуждаться с конгрессменами, а ее публичное оглашение объясняется желанием показать, что деньги на стену найдутся.

Напомним, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от встречи с Трампом в Вашингтоне именно из-за намерения американского президента построить стену на границе, а ответственность за ее оплату возложить на Мехико.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа, который пообещал таким образом остановить поток нелегальной миграции в США.
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РБК

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