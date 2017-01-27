"Стена Трампа": В Белом доме объяснили, откуда возьмут деньги на укрепление границы США с Мексикой
В администрации Трампа заявили о сооружении стены за счет налога на импорт из Мексики, при этом данная инициатива должна получить одобрение в Конгрессе
Финансирование строительства стены на границе с Мексикой будет осуществляться за счет налога на импорт товаров из этой страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести 20-процентный налог на импорт товаров из Мексики. Соответствующее предложение будет внесено в пакет налоговых инициатив, который глава государства направит в Конгресс.
По словам Спайсера, именно за счет этого налога будет осуществляться строительство стены на границе с Мексикой.
"Политика США заключается в том, что мы облагаем налогами экспорт и позволяем иностранным товарам свободно попадать на территорию США. Это просто нелепо. Если мы поднимем налог до 20%, то сможем заработать около 10 млрд долларов в год и спокойно оплатим строительство стены", – заявил Спайсер журналистам.
При этом пресс-секретарь отметил, что 160 стран в мире действуют по такому же принципу.
Позже в Белом доме заявили, что идея повышение налога будет обсуждаться с конгрессменами, а ее публичное оглашение объясняется желанием показать, что деньги на стену найдутся.
Напомним, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от встречи с Трампом в Вашингтоне именно из-за намерения американского президента построить стену на границе, а ответственность за ее оплату возложить на Мехико.
Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа, который пообещал таким образом остановить поток нелегальной миграции в США.
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