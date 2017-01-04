"Сток Сити" прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии

"Сток Сити" на своем поле обыграл "Уотфорд" в 20-м туре Премьер-лиги

"Сток Сити" обыграл "Уотфорд" в игре 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Матx прошел в городе Сток-он-Трент и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Райан Шоукросс (на 45-й минуте) и Питер Крауч (49).

"Сток" прервал серию без побед, которая длилась пять матчей подряд.

Таблица чемпионата Англии: