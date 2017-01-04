Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Сток Сити" прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7854/58_main.1483517567.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/58_tn.1483517567.jpg Мир "Сток Сити" на своем поле обыграл "Уотфорд" в 20-м туре Премьер-лиги

"Сток Сити" прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии

Сегодня, 10:12

"Сток Сити" на своем поле обыграл "Уотфорд" в 20-м туре Премьер-лиги

&quot;Сток Сити&quot; - &quot;Уотфорд&quot; - 2:0. Фото stokecityfc.com
"Сток Сити" - "Уотфорд" - 2:0. Фото stokecityfc.com

"Сток Сити" обыграл "Уотфорд" в игре 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Матx прошел в городе Сток-он-Трент и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Райан Шоукросс (на 45-й минуте) и Питер Крауч (49).

"Сток" прервал серию без побед, которая длилась пять матчей подряд.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
4  АРСЕНАЛ 20 12 5 3 44-22 41
5  ТОТТЕНХЭМ 19 11 6 2 37-14 39
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 20 8 5 7 28-24 29
9  БОРНМУТ 20 7 4 9 29-34 25
10  САУТГЕМПТОН 20 6 6 8 19-25 24
11  СТОК СИТИ 20 6 6 8 24-32 24
12  БЕРНЛИ 20 7 2 11 22-31 23
13  ВЕСТ ХЭМ 20 6 4 10 23-35 22
14  УОТФОРД 20 6 4 10 23-36 22
15  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 20 4 4 12 30-37 16
18  САНДЕРЛЕНД 20 4 3 13 19-37 15
19  СУОНСИ 20 4 3 13 23-45 15
20  ХАЛЛ СИТИ 20 3 4 13 17-44 13
чемпионат Англии, Сток Сити, Уотфорд

Вы сейчас просматриваете новость ""Сток Сити" прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"Ливерпуль" - "Сток Сити" - 4:1. Фото AFP

"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии

27 Декабря 2016, 21:44

Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Сток Сити" в 18-м туре Премьер-лиги со счетом 4:1

Футбол

"Арсенал" - "Сток Сити" - 3:1. Фото AFP

"Арсенал" возглавил таблицу чемпионата Англии

10 Декабря 2016, 20:31

"Арсенал" обыграл "Сток Сити" и сравнялся по очкам с лидером премьер-лиги "Челси"

Футбол

"Уотфорд" может потерять очки не на футбольном поле. Фото AFP

С команды Премьер-лиги "Уотфорд" могут снять очки за финансовые нарушения

25 Октября 2016, 09:56

Английская футбольная лига за подделку финансового документа можети снять очки с занимающего девятое место "Уотфорда"

Футбол

Вильфрид Бони. Фото twitter.com/stokecity

"Манчестер Сити" отдал нападающего в аренду в "Сток Сити"

31 Августа 2016, 16:27

С приходом Гвардиолы Вильфрид Бони окончательно потерял место в составе команды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.