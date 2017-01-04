"Сток Сити" прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии
"Сток Сити" на своем поле обыграл "Уотфорд" в 20-м туре Премьер-лиги
"Сток Сити" обыграл "Уотфорд" в игре 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Матx прошел в городе Сток-он-Трент и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Райан Шоукросс (на 45-й минуте) и Питер Крауч (49).
"Сток" прервал серию без побед, которая длилась пять матчей подряд.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|13
|5
|2
|48-23
|44
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|20
|13
|3
|4
|41-22
|42
|4
|АРСЕНАЛ
|20
|12
|5
|3
|44-22
|41
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|11
|6
|2
|37-14
|39
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|20
|11
|6
|3
|31-19
|39
|7
|ЭВЕРТОН
|20
|8
|6
|6
|28-23
|30
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|20
|8
|5
|7
|28-24
|29
|9
|БОРНМУТ
|20
|7
|4
|9
|29-34
|25
|10
|САУТГЕМПТОН
|20
|6
|6
|8
|19-25
|24
|11
|СТОК СИТИ
|20
|6
|6
|8
|24-32
|24
|12
|БЕРНЛИ
|20
|7
|2
|11
|22-31
|23
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|20
|6
|4
|10
|23-35
|22
|14
|УОТФОРД
|20
|6
|4
|10
|23-36
|22
|15
|ЛЕСТЕР
|20
|5
|6
|9
|24-31
|21
|16
|МИДЛСБРО
|20
|4
|7
|9
|17-22
|19
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|20
|4
|4
|12
|30-37
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|20
|4
|3
|13
|19-37
|15
|19
|СУОНСИ
|20
|4
|3
|13
|23-45
|15
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|20
|3
|4
|13
|17-44
|13
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