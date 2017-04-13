Столтенберг: "Мы не видим прямой угрозы от РФ"

Сегодня, 09:41

Генсек НАТО не считает, что Альянс находится в состоянии холодной войны с Москвой

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Несмотря на агрессивную политику России, НАТО не видит для себя прямой угрозы и надеется на улучшение отношений. Об этом заявил в интервью CNN генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает "Корреспондент".

"Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию", − отметил он.

В то же время он не считает, что на данный момент отношения между Западом и НАТО вернулись в стадию "холодной войны", но не преуменьшает трого факта, что напряженность присутствует.

Столтенберг добавил, что "Россия является для НАТО крупнейшим соседом и альянс должен искать способы для создания отношений с ней".

В конце марта на заседании Совета Россия – НАТО стороны обменялись информацией о российских частях на западе РФ и воинских группировках, которые разворачивает НАТО в Польше и странах Балтии.
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