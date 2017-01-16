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Столтенберг ответил на критику Трампа в адрес НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7886/45_main.1484568440.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/45_tn.1484568440.jpg Мир Генсек НАТО ждет с нетерпением работы с избранным президентом США

Столтенберг ответил на критику Трампа в адрес НАТО

Сегодня, 14:04

Генсек НАТО ждет с нетерпением работы с избранным президентом США

Столтенберг. Фото: AFP
Столтенберг. Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что новая администрация США будет выполнять свои обязательства перед альянсом. Об этом заявили в НАТО, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Североатлантический альянс устарел.

"Как заявлял генсек НАТО, он ждет с нетерпением работы с избранным президентом Дональдом Трампом и его командой национальной безопасности. Он абсолютно уверен, что новая американская администрация останется приверженной своим обязательствам перед НАТО", – сказали в альянсе.

Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что руководство НАТО с обеспокоенностью воспринимает заявления избранного президента Дональда Трампа о то, что Североатлантический альянс устарел

"Я сейчас прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью", – сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны не финансируют должным образом. По его мнению, военный блок был создан слишком давно и вполне логично, что уже устарел, так как не финансируется должным образом, в том числе не решил проблемы мирового терроризма.

"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много, много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", – сказал Трамп.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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