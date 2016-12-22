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Сторонники Демократической партии США "похоронили" дальнейшую карьеру Клинтон – опрос http://www.segodnya.ua/img/article/7819/27_main.1482398323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/27_tn.1482398323.jpg Мир Как свидетельствую данные опроса, против выдвижения Клинтон выступили 62% опрошенных

Сторонники Демократической партии США "похоронили" дальнейшую карьеру Клинтон – опрос

Сегодня, 11:15

Как свидетельствую данные опроса, против выдвижения Клинтон выступили 62% опрошенных

Билл и Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Билл и Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Более 60% сторонников Демократической партии и независимых кандидатов не хотели бы, чтобы Хиллари Клинтон баллотировалась на президентских выборах 2020 года, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом USA Today и Университетом Саффолка, сообщает "РИА Новости".

По результатам исследования, 44% респондентов предпочли бы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, 43% проголосовали за вице-президента США Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Белого Дома.

Против выдвижения Клинтон выступили 62% опрошенных.

Как следует из результатов опроса, отношение респондентов к последствиям правления республиканца Дональда Трампа разделилось почти пополам. Так, 45% полагают, что он оставит после себя хорошее "наследие", в то время как 43% опрошенных убеждены в том, что результаты пребывания Трампа у власти будут негативными.

Как сообщается, около четверти респондентов считают, что президентство Трампа будет провальным, 18% верят в то, что оно станет хорошим периодом для страны, 12% назвали его великолепным, 30% не определились.

Как сообщалось, Хиллари Клинтон опередила "республиканца" Дональда Трампа почти на 3 миллиона голосов избирателей, однако проиграла ему по итоговому количеству выборщиков.
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