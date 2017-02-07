Странная дружба Трампа и Путина становится еще более тревожной – NYT

Издание пишет, что пресмыкательство Трампа перед Путиным в эфире Fox News было чрезмерным даже для лидеров республиканцев в Сенате

Странная дружба между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая долгое время беспокоила Запад, теперь стала еще более тревожной. На этой неделе Трамп отверг вопрос о том, считает ли он российского президента "убийцей", а затем провел нравственную параллель между США и Россией. Об этом говорится в редакционной статье New York Times

"Претензия на моральное и политическое превосходство США над Россией традиционно не было сложным маневром для американских президентов. Но Трамп, вместо того чтобы поддержать американскую исключительность, кажется, больше ценит жестокость Путина, которая включает бомбежки мирных жителей Сирии", – говорится в статье

Журналисты напоминают, что российского президента также обвиняют в расправе над политическими оппонентами и журналистами, которые посмели его критиковать.

Трамп вдруг предположил, что Америка действует так же. Газета подчеркивает, что США, без сомнения, тоже делали ужасные ошибки, в частности вторглись в Ирак в 2003 году, пытали подозреваемых в терроризме людей после теракта 11 сентября 2001 года.

Президент Барак Обама часто был под ударами критики со стороны республиканцев за признание очевидного: существуют пределы американской власти и порой решение применить военную силу приводят к "нежелательным последствиям". От ударов американских беспилотников в Афганистане и Пакистане, например, гибли мирные жители. Но никто из президентов Америки не сделал ничего из того, что сделал Путин. Он заставил замолчать независимые СМИ в России, преследовал диссидентов, демонтировал российскую демократию, вторгся в Украину, вмешался в выборы в США и пытается дестабилизировать Европу.

Издание пишет, что пресмыкательство Трампа перед Путиным в эфире Fox News было чрезмерным даже для лидеров республиканцев в Сенате, которые осудили его слова о том, что Россия и США одинаковы, и дистанцировались от позиции президента. Угодливое поведение Трампа с российским президентом и неоднозначная политика его администрации сбивает с толку обе стороны конфликта в Украине. Издание напоминает о вспышке боев под Авдеевкой на прошлой неделе.

Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в эскалации насилия. А перед тем она заверила, что санкции против России за оккупацию Крыма и вторжение в Донбасс останутся в силе. Но уже в воскресенье Трамп поговорил с президентом Украины Петром Порошенко, после чего сделал заявление, в котором не было ни слова осуждения в адрес России. При этом он приуменьшил масштаб конфликта, описав его как некую "войну за границу", и не упомянул о санкциях. В понедельник лидеры ЕС объявили о намерении продлить действие санкций. "Хоть кто-то демонстрирует принципиальное лидерство", – говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп вновь обвинил американскую прессу в пристрастном отношении к его администрации, в том числе в несправедливых упреках по поводу чересчур благосклонного отношения к России. "Я не знаю (президента РФ Владимира) Путина, у меня нет дел в России, а те, кто меня ненавидит, сходят с ума", – заявил Трамп.