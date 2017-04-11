Страны "Большой семерки" сделали заявление по дальнейшим санкциям против РФ

Страны "Большой семерки" договорились о продлении применения ограничительных мер против России, пока она не вернется к соблюдению норм международного права. Об этом говорится в финальной декларации встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянском городе Лукка, которая обнародована на сайте МИД Италии, передает "Украинская правда".

"Мы остаемся едины в применении широкого спектра инструментов внешней политики, в том числе ограничительных мер и санкций, с целью убедить Россию вернуться на путь уважения к принципам международного права", – говорится в декларации.

Министры заявили, что признают ответственность России в конфликте в Украине, и подчеркнули необходимость выполнения ею своих обязательств в рамках Минских соглашений. В частности, они подчеркнули необходимость вывести из Украины иностранные военные формирования и вооружение, вернуть Украине контроль над собственной границей и обеспечить доступ гуманитарной помощи к людям, которые в ней нуждаются.

"Мы напоминаем, что продолжительность санкций будет четко привязана к полному выполнению Россией ее обязательств в рамках Минских соглашений и уважению суверенитета Украины", – заявили министры.

Кроме того, они подтвердили непризнание аннексии Крыма и осудили ее.

"Мы вновь осуждаем незаконную аннексию Крымского полуострова и подтверждаем нашу политику непризнания аннексии, а также санкций в отношении причастных к ней", – говорится в декларации.

Как сообщалось, министры не смогли договориться по поводу новых санкций против РФ в связи с химической атакой в Сирии.