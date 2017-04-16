Стрельба в США: у ночного клуба ранили девять человек

Сегодня, 15:04

Местной полиции пока не известно количество нападавших и их возможные мотивы

Преступники скрылись с места преступления. Фото: AFP
Преступники скрылись с места преступления. Фото: AFP

В американском штате Огайо (Коламбус, США) неизвестные обстреляли нескольких человек, два человека в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию, передает Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел возле ночного клуба. По данным издания, в результате нападения пострадали девять человек.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.

Как сегодня стало известно, в американском Бирмингеме возле церкви произошла стрельба, четыре человека получили ранения.

Напомним, в конце марта в одном из ночных клубов Огайо также случилась стрельба, в результате которой один человек погиб, еще 14 получили ранения.
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