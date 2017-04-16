Стрельба в США: у ночного клуба ранили девять человек
Местной полиции пока не известно количество нападавших и их возможные мотивы
В американском штате Огайо (Коламбус, США) неизвестные обстреляли нескольких человек, два человека в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию, передает Корреспондент.
Отмечается, что инцидент произошел возле ночного клуба. По данным издания, в результате нападения пострадали девять человек.
Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.
О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.
Как сегодня стало известно, в американском Бирмингеме возле церкви произошла стрельба, четыре человека получили ранения.
Напомним, в конце марта в одном из ночных клубов Огайо также случилась стрельба, в результате которой один человек погиб, еще 14 получили ранения.
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