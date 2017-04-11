Стрельбу в начальной школе в США открыл супруг учительницы – СМИ

Сегодня, 03:46

Мужчина попадал в поле зрения полиции за случаи домашнего насилия

Мишенью злоумышленника служила именно его супруга. Фото: twitter.com/TimCalahan23ABC
Мишенью злоумышленника служила именно его супруга. Фото: twitter.com/TimCalahan23ABC

Стрельбу в начальной школе Сан-Бернардино  в США открыл супруг сотрудницы учебного заведения. Как сообщает "Лайф" со ссылкой на AP, до брака с учительницей у 53-летнего Седрика Андерсона находили оружие, кроме того, мужчина попадал в поле зрения полиции за случаи домашнего насилия, а также, вероятно, был связан с наркотиками.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на слова полицейских, 53-летний Цедрик Андерсон сказал школьным работникам, что принес кое-что для своей супруги, после чего его пустили в здание. При входе в класс мужчина очень быстро начал стрелять.

По данным агентства AP, мишенью злоумышленника служила именно его супруга, 53-летняя Илэйн Смит, погибшая в результате стрельбы. Также жертвой действий стрелка также стал восьмилетний мальчик, стоявший позади женщины. Местные издания назвали его имя — Джонатан Мартинес. Еще один пострадавший школьник госпитализирован, его состояние, по оценкам медиков, стабильно.

Напомним, стрельба произошла в начальной школе Сан-Бернардино в классе для школьников с особым развитием. После нападения мужчина покончил с собой.
США, школа, стрельба, госпитализирован

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