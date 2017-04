Стрельбу в начальной школе в США открыл супруг учительницы – СМИ

Стрельбу в начальной школе Сан-Бернардино в США открыл супруг сотрудницы учебного заведения. Как сообщает "Лайф" со ссылкой на AP, до брака с учительницей у 53-летнего Седрика Андерсона находили оружие, кроме того, мужчина попадал в поле зрения полиции за случаи домашнего насилия, а также, вероятно, был связан с наркотиками.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на слова полицейских, 53-летний Цедрик Андерсон сказал школьным работникам, что принес кое-что для своей супруги, после чего его пустили в здание. При входе в класс мужчина очень быстро начал стрелять.

Suspect Cedric Anderson in #SanBernardino school shooting has ties to Kern County @SanBernardinoPD says search warrant ordered for home here pic.twitter.com/6z8Darq2Dr