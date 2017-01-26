Стрелки "часов судного дня" передвинулись вперед

По оценкам аналитиков, мир стал "на полминуты" ближе к катастрофе из-за России, США и Северной Кореи

Стрелки "часов судного дня", отсчитывающие время до потенциального ядерного апокалипсиса, были передвинуты вперед на полминуты из-за обострения отношений между Россией и США и новостей о разработке ядерного оружия Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Теперь часы показывают 23:57:30, где полночь значит наступление катастрофы.

Отмечается, что часы еще никогда не показывали менее 2 минут до полуночи, а в годы после окончания "холодной войны" стрелки переводили до 23:43.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований, издающегося университетом Чикаго, в 1947 году.

Ранее отмечалось, что ядерная энергия – единственная технология на Земле, способная уничтожить планету.

Теперь издатель Бюллетеня Рейчел Бронсон отмечает, что новой такой угрозой стало изменение климата, причем развитие искусственного интеллекта и кибератаки также представляют опасность для человечества.