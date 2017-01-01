Стрелок из ночного клуба в Стамбуле ликвидирован – СМИ

На месте инцидента ситуация полностью под контролем полиции и правоохранители же начинают расходиться

Террорист, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, был ликвидирован. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.

Также сообщается, что на месте инцидента ситуация полностью под контролем полиции и правоохранители же начинают расходиться.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

В свою очередь в Белом доме отреагировали на ужасный теракт и выразили соболезнование в связи со случившимся.