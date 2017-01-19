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Суд Анкары арестовал двух подозреваемых по делу об убийстве посла РФ Карлова в Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7896/93_main.1484815752.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/93_tn.1484815752.jpg Мир Арестованы турецкий предприниматель и сотрудник полиции, последнего подозревают в связях с Гюленом

Суд Анкары арестовал двух подозреваемых по делу об убийстве посла РФ Карлова в Турции

Сегодня, 10:49

Арестованы турецкий предприниматель и сотрудник полиции, последнего подозревают в связях с Гюленом

Убийство российского посла Карлова в Турции. Фото: AFP
Убийство российского посла Карлова в Турции. Фото: AFP

Суд Анкары постановил арестовать двух задержанных по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

Сообщается, что один из арестованных – сотрудник полиции Серджан Башар. Его подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции называют организатором попытки государственного переворота, произошедшей летом 2016 года.

Башар якобы курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы, где обучался убийца российского посла – Мевлют Алтынташ.

Всего были допрошены несколько подозреваемых, на вопросы следователей отвечали предприниматель Энес Асим Силин, адвокат Серкан, сотрудник полиции Гасан и преподаватель вуза Абдулькадир. Последнего после допроса отпустили, а Серджан Башар и Энес Асим Силин по решению суда были арестованы и отправлены в тюрьму "Синджан".

При этом адвокат и сотрудник полиции Гасан освобождены под подписку о невыезде.

Напомним, на днях в Анкаре задержан организатор выставки, на которой убили российского посла.

19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. СМИ писали, что он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации. Россия и Турция договорились о совместном расследовании убийства посла РФ в Анкаре. 
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