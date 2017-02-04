Суд приостановил действие миграционного указа Дональда Трампа

Прокурор считает, что указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, в котором тот распорядился прекратить прием беженцев и выдачу виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, передает Би-би-си.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Спустя несколько часов стало известно, что министерство юстиции США в ближайшее время оспорит решение суда в Сиэтле.

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его "свидетельством торжества закона в США". Он добавил, что "теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами".

По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа.

Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.