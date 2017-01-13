Супер-гол Мхитаряна пяткой признан мячом месяца в Англии (видео)
Гол армянина ударом "скорпиона" признали самым красивым в декабре в чемпионате Англии
Лучшим голом декабря в английской Премьер-лиге признан мяч полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.
27-летний армянин в матче 18-го тура против "Сандерленда" пяткой в падении замкнул передачу Златана Ибрагимовича с правого фланга.
Примечателен тот факт, что это всего лишь второй гол хавбека в Премьер-лиге.
Напомним, что Генрих Мхитарян в 2009-2010 годах играл в донецком "Металлурге", а в 2010-2013 – в донецком "Шахтере".
Мхитарян назвал свой супер-гол пяткой "лучшим в карьере" (видео)
More Goal of the Month joy for @HenrikhMkh – his stunning effort v Sunderland has been named the best in the @PremierLeague during December! pic.twitter.com/Ytuo2md44y— Manchester United (@ManUtd) 13 січня 2017 р.
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