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Супер-гол Мхитаряна пяткой признан мячом месяца в Англии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/92_main.1484310192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/92_tn.1484310192.jpg Мир Гол армянина ударом "скорпиона" признали самым красивым в декабре в чемпионате Англии

Супер-гол Мхитаряна пяткой признан мячом месяца в Англии (видео)

Сегодня, 14:22

Гол армянина ударом "скорпиона" признали самым красивым в декабре в чемпионате Англии

Генрих Мхитарян. Фото AFP
Генрих Мхитарян. Фото AFP

Лучшим голом декабря в английской Премьер-лиге признан мяч полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

27-летний армянин в матче 18-го тура против "Сандерленда" пяткой в падении замкнул передачу Златана Ибрагимовича с правого фланга.

Примечателен тот факт, что это всего лишь второй гол хавбека в Премьер-лиге.

Напомним, что Генрих Мхитарян в 2009-2010 годах играл в донецком "Металлурге", а в 2010-2013 – в донецком "Шахтере".

Мхитарян назвал свой супер-гол пяткой "лучшим в карьере" (видео)
видео голов, Манчестер Юнайтед, Генрих Мхитарян

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Источники:

СЭ, Twitter

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