Супер-гол Мхитаряна пяткой признан мячом месяца в Англии (видео)

Лучшим голом декабря в английской Премьер-лиге признан мяч полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

27-летний армянин в матче 18-го тура против "Сандерленда" пяткой в падении замкнул передачу Златана Ибрагимовича с правого фланга.

Примечателен тот факт, что это всего лишь второй гол хавбека в Премьер-лиге.

Напомним, что Генрих Мхитарян в 2009-2010 годах играл в донецком "Металлурге", а в 2010-2013 – в донецком "Шахтере".

More Goal of the Month joy for @HenrikhMkh – his stunning effort v Sunderland has been named the best in the @PremierLeague during December! pic.twitter.com/Ytuo2md44y