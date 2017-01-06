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Суррогатный алкоголь снова убивает россиян http://www.segodnya.ua/img/article/7859/82_main.1483699078.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/82_tn.1483699078.jpg Мир На этот раз жертвы смертельно отравились в Красноярске, однако экспертиза не нашла следов метанола

Суррогатный алкоголь снова убивает россиян

Сегодня, 12:37

На этот раз жертвы смертельно отравились в Красноярске, однако экспертиза не нашла следов метанола

В России снова умирают от суррогатного алкоголя. Фото: 34.ua
В России снова умирают от суррогатного алкоголя. Фото: 34.ua

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью четырех человек от отравления суррогатным алкоголем в Красноярске. Об этом сообщает Meduza.io.

По данным ведомства, погибли 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет, а также 38-летняя женщина. Их тела были найдены в комнате общежития на улице Гастелло, 17.

"Все они в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "Тайм-аут", который приобрели в павильоне", – говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по статье, "производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщает идание, экспертиза алкоголя не выявила наличия в нем "ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ", сообщили в СК.

В ведомстве сообщили, что отрабатывают, в частности, версию "о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами".

Напомним, в середине декабря 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. В общей сложности отравились более ста человек, из них более 70 умерли. Большинство из пострадавших пили поддельное средство для ванны "Боярышник", в котором вместо этилового спирта содержался метиловый.
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