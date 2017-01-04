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Светлана Кузнецова стала в один ряд с Марией Шараповой http://www.segodnya.ua/img/article/7855/16_main.1483528731.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/16_tn.1483528731.jpg Мир Теннисистка Кузнецова сравнялась с Шараповой по количеству побед в карьере

Светлана Кузнецова стала в один ряд с Марией Шараповой

Сегодня, 23:45

Теннисистка Кузнецова сравнялась с Шараповой по количеству побед в карьере

Светлана Кузнецова. Фото Instagram
Светлана Кузнецова. Фото Instagram

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге турнира в Брисбене одержала 601-ю победу в карьере, обыграв австралийку Дестини Айаву со счетом 6:4, 6:3.

Это позволило 31-летней спортсменке сравняться по этому показателю со своей знаменитой соотечественницей Марией Шараповой.

При этом за карьеру Шарапова потерпела 145 поражений, а Кузнецова – 289.
Мария Шарапова, теннисистка, Светлана Кузнецова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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