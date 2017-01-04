Светлана Кузнецова стала в один ряд с Марией Шараповой

Теннисистка Кузнецова сравнялась с Шараповой по количеству побед в карьере

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге турнира в Брисбене одержала 601-ю победу в карьере, обыграв австралийку Дестини Айаву со счетом 6:4, 6:3.

Это позволило 31-летней спортсменке сравняться по этому показателю со своей знаменитой соотечественницей Марией Шараповой.

При этом за карьеру Шарапова потерпела 145 поражений, а Кузнецова – 289.