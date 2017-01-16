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Свитер 19-летнего хоккеиста продали на аукционе за 11 тысяч долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7887/80_main.1484584771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/80_tn.1484584771.jpg Мир В этом свитере Остон Мэттьюс сыграл в матче Столетней классики НХЛ

Свитер 19-летнего хоккеиста продали на аукционе за 11 тысяч долларов

Сегодня, 18:39

В этом свитере Остон Мэттьюс сыграл в матче Столетней классики НХЛ

Остин Меттьюc. Фото AFP
Остин Меттьюc. Фото AFP

Игровой свитер 19-летнего нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса был продан на интернет-аукционе за 11 400 долларов.

Свитер, в котором Мэттьюс отыграл первый период в матче против "Детройта" (5:4) 1 января этого года, был выставлен на аукцион с шагом в сто долларов.

Этот матч был приурочен к столетнему юбилею Национальной хоккейной лиги и клуба "Торонто Мейпл Лифс" и проходил на открытом воздухе. Мэттьюс забросил решающую шайбу в овертайме и был признан первой звездой матча.

Организаторы аукциона сообщают, что на экипировку была нанесена и зарегистрирована специальная голограмма, подтверждающая подлинность коллекционной вещи.

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хоккей, НХЛ, Детройт Ред Уингз, Торонто Мэйпл Лифс, Остин Меттьюс

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