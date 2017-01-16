Свитер 19-летнего хоккеиста продали на аукционе за 11 тысяч долларов

В этом свитере Остон Мэттьюс сыграл в матче Столетней классики НХЛ

Игровой свитер 19-летнего нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса был продан на интернет-аукционе за 11 400 долларов.

Свитер, в котором Мэттьюс отыграл первый период в матче против "Детройта" (5:4) 1 января этого года, был выставлен на аукцион с шагом в сто долларов.

Этот матч был приурочен к столетнему юбилею Национальной хоккейной лиги и клуба "Торонто Мейпл Лифс" и проходил на открытом воздухе. Мэттьюс забросил решающую шайбу в овертайме и был признан первой звездой матча.

Организаторы аукциона сообщают, что на экипировку была нанесена и зарегистрирована специальная голограмма, подтверждающая подлинность коллекционной вещи.