Свитер 19-летнего хоккеиста продали на аукционе за 11 тысяч долларов
В этом свитере Остон Мэттьюс сыграл в матче Столетней классики НХЛ
Игровой свитер 19-летнего нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса был продан на интернет-аукционе за 11 400 долларов.
Свитер, в котором Мэттьюс отыграл первый период в матче против "Детройта" (5:4) 1 января этого года, был выставлен на аукцион с шагом в сто долларов.
Этот матч был приурочен к столетнему юбилею Национальной хоккейной лиги и клуба "Торонто Мейпл Лифс" и проходил на открытом воздухе. Мэттьюс забросил решающую шайбу в овертайме и был признан первой звездой матча.
Организаторы аукциона сообщают, что на экипировку была нанесена и зарегистрирована специальная голограмма, подтверждающая подлинность коллекционной вещи.
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