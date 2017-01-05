Сын Кости Цзю проведет следующий бой 3 февраля

Тим Цзю второй раз в карьере выйдет на ринг в Аделаиде

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю определился с датой своего следующего поединка. 22-летний Тим Цзю планирует провести свой второй бой на профессиональном ринге 3 февраля в Аделаиде.

Напомним, что Тим Цзю дебютировал в профи-боксе 17 декабря прошлого года в весовой категории до 72,6 кг. Цзю-младший победил по очкам австралийца Зоррана Кэсседи.

Надо сказать, что Тим на международной арене представляет Австралию.

Имя его следующего соперника не известно.