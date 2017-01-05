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Сын Кости Цзю проведет следующий бой 3 февраля http://www.segodnya.ua/img/article/7858/16_main.1483630302.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/16_tn.1483630302.jpg Мир Тим Цзю второй раз в карьере выйдет на ринг в Аделаиде

Сын Кости Цзю проведет следующий бой 3 февраля

Сегодня, 17:27

Тим Цзю второй раз в карьере выйдет на ринг в Аделаиде

Тим Цзю. Фото Instagram
Тим Цзю. Фото Instagram

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю определился с датой своего следующего поединка. 22-летний Тим Цзю планирует провести свой второй бой на профессиональном ринге 3 февраля в Аделаиде.

Напомним, что Тим Цзю дебютировал в профи-боксе 17 декабря прошлого года в весовой категории до 72,6 кг. Цзю-младший победил по очкам австралийца Зоррана Кэсседи.

Надо сказать, что Тим на международной арене представляет Австралию.

Имя его следующего соперника не известно.
бокс, боксер, Тим Цзю

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Источник:

boxing-mma.com

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