Сын Лукашенко сделал сенсационное признание (видео)

Коля признался, что не хочет быть президентом, как его отец

Коля не хочет в президенты! Это сенсационное признание младшего сына белорусского лидера. 12-летний наследник Александра Лукашенко заявил, что не хочет возглавлять государство, как папа.

Об этом Коля рассказал в интервью журналисту-ровеснику из России. Якобы слишком сложная работа. Перед репортером Евгением Гришиным Коля Лукашенко похвастался собственным хозяйством и дал персональный урок игры в хоккей.

"Не очень бы мне хотелось стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней. Я сейчас не решил, может быть, стал бы врачом. Это тоже очень хорошо. Помогать людям. Может быть, посмотрел бы и военную карьеру", – признался Коля.

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