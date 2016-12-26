Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Сын Лукашенко сделал сенсационное признание (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/27_main.1482749836.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/27_tn.1482749836.jpg Мир Коля признался, что не хочет быть президентом, как его отец

Сын Лукашенко сделал сенсационное признание (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:44

Коля признался, что не хочет быть президентом, как его отец


Коля не хочет в президенты! Это сенсационное признание младшего сына белорусского лидера. 12-летний наследник Александра Лукашенко заявил, что не хочет возглавлять государство, как папа.

Об этом Коля рассказал в интервью журналисту-ровеснику из России. Якобы слишком сложная работа. Перед репортером Евгением Гришиным Коля Лукашенко похвастался собственным хозяйством и дал персональный урок игры в хоккей.

"Не очень бы мне хотелось стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней. Я сейчас не решил, может быть, стал бы врачом. Это тоже очень хорошо. Помогать людям. Может быть, посмотрел бы и военную карьеру", – признался Коля.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
интервью, Лукашенко, хоккей, сын, признание, наследник

Вы сейчас просматриваете новость "Сын Лукашенко сделал сенсационное признание (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.