Сын российского олигарха, избивший модель до полусмерти, сбежал в Париж

Девушка заявила, что сын бизнесмена изнасиловал ее, снимая все происходящее на видео, а затем он якобы запер ее в кладовке

Сын олигарха российского Шарыго, обвиняемый в жестоком избиении модели Анны Лисовской в Москве, уехал в Париж. Молодой человек сбежал из-под подписки о невыезде. Об этом девушка рассказала РЕН ТВ.

Она также показала фрагмент переписки с бывшим возлюбленным. Девушка удивлена безрассудности экс-возлюбленного, удивляясь, почему он не боится нарушить правила содержания подписки о невыезде – в начале января текущего года молодой человек был выпущен из СИЗО.

На это молодой человек отвечает, что ему все равно и он намерен "отдыхать".

Сообщается, что громкий скандал с избиением сыном олигарха Шарыго вспыхнул в начале 2016 года. Тогда модель Анна Лисовская рассказала, что подверглась насилию и жестоким побоям со стороны "золотого мальчика" Александра Шарыго. В конце января прошлого года девушка заявила, что сын бизнесмена изнасиловал ее, снимая все происходящее на видео, затем он якобы запер ее в кладовке. Пострадавшая выбралась из злополучной квартиры и рассказала обо всем полицейским.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее Анна Лисовская заявляла, что ей поступали предложения взять деньги и отказаться от заявления. В противном случае девушке угрожали физической расправой.