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Сын российского олигарха, избивший модель до полусмерти, сбежал в Париж http://www.segodnya.ua/img/article/7905/41_main.1485050709.png http://www.segodnya.ua/img/article/7905/41_tn.1485050709.png Мир Девушка заявила, что сын бизнесмена изнасиловал ее, снимая все происходящее на видео, а затем он якобы запер ее в кладовке

Сын российского олигарха, избивший модель до полусмерти, сбежал в Париж

Сегодня, 06:44

Девушка заявила, что сын бизнесмена изнасиловал ее, снимая все происходящее на видео, а затем он якобы запер ее в кладовке

Анна Лисовская. Фото: соцсети
Анна Лисовская. Фото: соцсети

Сын олигарха российского Шарыго, обвиняемый в жестоком избиении модели Анны Лисовской в Москве, уехал в Париж. Молодой человек сбежал из-под подписки о невыезде. Об этом девушка рассказала РЕН ТВ.

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Она также показала фрагмент переписки с бывшим возлюбленным. Девушка удивлена безрассудности экс-возлюбленного, удивляясь, почему он не боится нарушить правила содержания подписки о невыезде – в начале января текущего года молодой человек был выпущен из СИЗО.

На это молодой человек отвечает, что ему все равно и он намерен "отдыхать".

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Сообщается, что громкий скандал с избиением сыном олигарха Шарыго вспыхнул в начале 2016 года. Тогда модель Анна Лисовская рассказала, что подверглась насилию и жестоким побоям со стороны "золотого мальчика" Александра Шарыго. В конце января прошлого года девушка заявила, что сын бизнесмена изнасиловал ее, снимая все происходящее на видео, затем он якобы запер ее в кладовке. Пострадавшая выбралась из злополучной квартиры и рассказала обо всем полицейским.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее Анна Лисовская заявляла, что ей поступали предложения взять деньги и отказаться от заявления. В противном случае девушке угрожали физической расправой.
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