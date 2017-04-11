Сын Трампа объяснил, почему его отец дал команду ударить по Сирии

Вчера, 11:07

Президент США не действовал импульсивно и его позиция по ракетному удару была взвешенной, считает Эрик

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Дочь президента США Иванка Трамп повлияла на решение своего отца нанести ракетный удар по Сирии. Об этом рассказал британской газете Telegraph сын американского лидера Эрик, передает "РИА Новости-Украина".

Он отметил, что Иванка очень печально восприняла химическую атаку в сирийском Идлибе, что стало одной из предпосылок для указа президента об атаке.

"Иванка была убита горем и возмущена жестокостью химической атаки в Сирии. Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", – сказал Эрик.

Также он отметил, что не только на сестру произвело сильно впечатление от кадров с Идлиба, но и на его отца. Сын президент США подчеркнул, что в то же время его отец не действовал импульсивно и его позиция по ракетному удару была взвешенной.

Сам Эрик Трамп также высказал свое мнение по поводу химатаки: "Это было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп – ред.) ответил на это таким образом".

После атаки по Сирии, дочь американского президента Иванка написала, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

Через три дня поле этого последовал ответ американцев. 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.
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