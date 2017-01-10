Сын Зидана удивил невероятным финтом в матче юниорских команд (видео)
14-летний Тео выступает за юниорскую команду "Реала"
Третий сын главного тренера "Реал Мадрида" Зинедина Зидана – 14-летний Тео, в матче своей команды "Кадеты Б" прекрасно исполнил трюк под названием "ламбретта".
К сожалению, увенчать свой финт забитым голом ему не удалось – вратарь справился с ударом Зидана-младшего.
Отметим, что у Зидана четыре сына, и все они находятся в клубной структуре "сливочных". Сам же француз возглавляет первую команду "Реала".
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