Сын Зидана удивил невероятным финтом в матче юниорских команд (видео)

Третий сын главного тренера "Реал Мадрида" Зинедина Зидана – 14-летний Тео, в матче своей команды "Кадеты Б" прекрасно исполнил трюк под названием "ламбретта".

К сожалению, увенчать свой финт забитым голом ему не удалось – вратарь справился с ударом Зидана-младшего.

Отметим, что у Зидана четыре сына, и все они находятся в клубной структуре "сливочных". Сам же француз возглавляет первую команду "Реала".