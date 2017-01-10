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Сын Зидана удивил невероятным финтом в матче юниорских команд (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/38_main.1484056829.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/38_tn.1484056829.jpg Мир 14-летний Тео выступает за юниорскую команду "Реала"

Сын Зидана удивил невероятным финтом в матче юниорских команд (видео)

Сегодня, 16:00

14-летний Тео выступает за юниорскую команду "Реала"


Третий сын главного тренера "Реал Мадрида" Зинедина Зидана – 14-летний Тео, в матче своей команды "Кадеты Б" прекрасно исполнил трюк под названием "ламбретта".

К сожалению, увенчать свой финт забитым голом ему не удалось – вратарь справился с ударом Зидана-младшего.

Отметим, что у Зидана четыре сына, и все они находятся в клубной структуре "сливочных". Сам же француз возглавляет первую команду "Реала".
футбол, Зинедин Зидан, Тео Зидан

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Источник:

Eurosport

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