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Таиланд уходит под воду (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/88_main.1484064442.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/88_tn.1484064442.jpg Мир Затопило более трехсот тысяч домов в 12 провинциях, стихия также убила 25 человек 

Таиланд уходит под воду (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:06

Затопило более трехсот тысяч домов в 12 провинциях, стихия также убила 25 человек 


Смертоносное наводнение бушует на юге Таиланда. По меньшей мере, 25 человек погибли и двоих до сих пор ищут – передают местные СМИ со ссылкой на чиновников. Стихия бушует с начала января. Под водой оказались более трехсот тысяч домов в 12 провинциях.

В селах нет электричества. Добраться спасателям туда сложно, поскольку большинство дорог разрушены или заблокированы.

Аномальные дожди застали жителей Таиланда неожиданно. Ведь сезон дождей завершается обычно в ноябре. Сейчас в стране много туристов.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще два дня.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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