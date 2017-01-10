Таиланд уходит под воду (видео)

Затопило более трехсот тысяч домов в 12 провинциях, стихия также убила 25 человек

Смертоносное наводнение бушует на юге Таиланда. По меньшей мере, 25 человек погибли и двоих до сих пор ищут – передают местные СМИ со ссылкой на чиновников. Стихия бушует с начала января. Под водой оказались более трехсот тысяч домов в 12 провинциях.

В селах нет электричества. Добраться спасателям туда сложно, поскольку большинство дорог разрушены или заблокированы.

Аномальные дожди застали жителей Таиланда неожиданно. Ведь сезон дождей завершается обычно в ноябре. Сейчас в стране много туристов.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще два дня.

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