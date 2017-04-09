Телеведущая из Индии прочитала новость о смерти мужа в прямом эфире

Вчера, 13:31

Ведущая поняла, что в новости о смертельном ДТП речь идет о ее супруге, но сдержанно дочитала текст до конца


Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур зачитала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж, сообщает The Times of India.

На ленту новостей поступило сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли и двое получили ранения. При этом корреспондент канала, включившийся в эфир по телефону, не называл имен пострадавших.

Как отмечает издание, ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца.

После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.

"Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", — заявил изданию один из сотрудников канала.
ДТП, Индия, погибли, ведущая, смерти

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РИА Новости

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