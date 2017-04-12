Телеведущую уволили из-за занятий проституцией
Девушка не считает, что занималась чем-то плохим, и сама рассказала о своей подработке
В Боснии и Герцеговине уволили ведущую местного телеканала Pink за то, что та занималась проституцией.
Сенада Нуркич спровоцировала свое увольнение сама, когда призналась в подработке.
"Проституция ничем не отличается от других видов деятельности. Я не вижу ничего плохого в этом. Мне приходилось подрабатывать, чтобы выжить", – заявила Нуркич.
При этом 26-летнюю телеведущую не смутило, что проституция в Боснии и Герцеговине запрещена законом.
По данным The Sun, увольнение Нуркич последовало после жалоб зрителей на поведение телеведущей.
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