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Теннисистка Ана Иванович после завершения карьеры займется бизнесом http://www.segodnya.ua/img/article/7841/63_main.1482995955.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/63_tn.1482995955.jpg Мир Спортсменка хочет попробовать себя в индустрии моды и красоты

Теннисистка Ана Иванович после завершения карьеры займется бизнесом

Сегодня, 12:02

Спортсменка хочет попробовать себя в индустрии моды и красоты

Ана Иванович. Фото AFP
Ана Иванович. Фото AFP

Сербская теннисистка Ана Иванович, которая вчера объявила о завершении карьеры, сообщила, что собирается заняться бизнесом в индустрии моды и красоты. Кроме того, спортсменка будет больше времени уделять благотворительной деятельности.

"Я продолжу быть лицом спорта и здорового образа жизни. Попробую себя в бизнесе, в индустрии моды и красоты. Сейчас я смогу больше времени уделять благотворительности вместе с ЮНИСЕФ. Может быть, займусь еще чем-то – кто знает", – заявила Иванович.
теннис, теннисистка, Ана Иванович

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Источник:

СЭ

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