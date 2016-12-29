Теннисистка Ана Иванович после завершения карьеры займется бизнесом

Сербская теннисистка Ана Иванович, которая вчера объявила о завершении карьеры, сообщила, что собирается заняться бизнесом в индустрии моды и красоты. Кроме того, спортсменка будет больше времени уделять благотворительной деятельности.

"Я продолжу быть лицом спорта и здорового образа жизни. Попробую себя в бизнесе, в индустрии моды и красоты. Сейчас я смогу больше времени уделять благотворительности вместе с ЮНИСЕФ. Может быть, займусь еще чем-то – кто знает", – заявила Иванович.