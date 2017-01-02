Теракт в Багдаде: десятки погибших и раненых

В густонаселенном районе Багдада прогремел мощный взрыв, в результате которого много людей погибли, а также десятки пострадавших, сообщает агентство AFP.

Сообщается, что террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы.

Как заявляет местная полиция, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 32 человека, чуть более 60 иракцев получили ранения.

Как сообщалось, 31 декабря в центре столицы Ирака на многолюдном рынке прогремели два взрыва, в результате которых, как сначала сообщалось, погибли около 20 человек, а также не менее 38 получили ранения.

Тогда ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. Ответственность за сегодняшний теракт пока не брала ни одна террористическая группировка.