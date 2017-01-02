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Теракт в Багдаде: десятки погибших и раненых http://www.segodnya.ua/img/article/7851/67_main.1483355697.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/67_tn.1483355697.jpg Мир Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы

Теракт в Багдаде: десятки погибших и раненых

Сегодня, 13:16

Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы

Теракт в Багдаде. Фото: AFP
Теракт в Багдаде. Фото: AFP

В густонаселенном районе Багдада прогремел мощный взрыв, в результате которого много людей погибли, а также десятки пострадавших, сообщает агентство AFP.

Сообщается, что террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы.

Как заявляет местная полиция, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 32 человека, чуть более 60 иракцев получили ранения.

Как сообщалось, 31 декабря в центре столицы Ирака на многолюдном рынке прогремели два взрыва, в результате которых, как сначала сообщалось, погибли около 20 человек, а также не менее 38 получили ранения.

Тогда ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. Ответственность за сегодняшний теракт пока не брала ни одна террористическая группировка.
Ирак, теракт, взрыв, багдад, автомобиль
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