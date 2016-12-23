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Теракт в Берлине: полиция подтвердила смерть украинца http://www.segodnya.ua/img/article/7825/2_main.1482500986.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/2_tn.1482500986.jpg Мир Украинский посол лично выразил соболезнование дочери погибшего, после того, как узнал новости от правоохранителей

Теракт в Берлине: полиция подтвердила смерть украинца

Вчера, 15:46

Украинский посол лично выразил соболезнование дочери погибшего, после того, как узнал новости от правоохранителей

Место преступления в Берлине. Фото: AFP
Место преступления в Берлине. Фото: AFP

Во время теракта в Берлине, где террорист въехал в толпу людей на грузовике, погиб украинец, смерть которого подтвердила полиция. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

После того, как стало известно о гибели украинца, посол лично выразил соболезнования дочери погибшего.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря. От имени украинского государства лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки", – написал Мельник.

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Вчера, 22 декабря, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины. Посольство Украины в Германии ожидало результатов ДНК-анализа.

Напомним, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером 19 декабря.

Между тем мужчину, подозреваемого в совершении теракта, отпустили за недостаточностью улик. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.
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"Сегодня"

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