Теракт в Берлине: полиция подтвердила смерть украинца

Украинский посол лично выразил соболезнование дочери погибшего, после того, как узнал новости от правоохранителей

Во время теракта в Берлине, где террорист въехал в толпу людей на грузовике, погиб украинец, смерть которого подтвердила полиция. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

После того, как стало известно о гибели украинца, посол лично выразил соболезнования дочери погибшего.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря. От имени украинского государства лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки", – написал Мельник.

Вчера, 22 декабря, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины. Посольство Украины в Германии ожидало результатов ДНК-анализа.

Напомним, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером 19 декабря.

Между тем мужчину, подозреваемого в совершении теракта, отпустили за недостаточностью улик. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.