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Теракт в Иерусалиме: появилось видео с моментом трагедии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/69_main.1483884145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/69_tn.1483884145.jpg Мир Сообщается о четырех погибших в результате наезда

Теракт в Иерусалиме: появилось видео с моментом трагедии (видео)

Сегодня, 16:00

Сообщается о четырех погибших в результате наезда



В сети появилось видео с моментом наезда грузовика на людей в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба полиции, грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса.

Водитель грузовика нейтрализован. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек" доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.

ЗАКА сообщает о четырех погибших в результате этого теракта: погибли три девушки и один юноша, примерно 20 лет.
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