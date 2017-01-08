Теракт в Иерусалиме: появилось видео с моментом трагедии (видео)

Сообщается о четырех погибших в результате наезда

В сети появилось видео с моментом наезда грузовика на людей в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба полиции, грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса.

Водитель грузовика нейтрализован. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек" доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.

ЗАКА сообщает о четырех погибших в результате этого теракта: погибли три девушки и один юноша, примерно 20 лет.