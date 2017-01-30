Теракт в Квебеке: двое нападавших схвачены

При задержании у студентов было изъято оружие, в частности, автомат АК-47

В канадском Квебеке полиция задержала двух студентов Университета Лаваля по подозрению в совершении террористического нападения на мечеть.

Отмечается, что один из нападавших, который скрылся на автомобиле, затем сам вызвал полицию и был арестован на мосту к острову Орлеан. Согласно имеющейся информации, один из задержанных является канадцем, а другой – арабского происхождения.

При задержании у них было изъято оружие, в частности, автомат АК-47.

Ранее сообщалось, что в подвергшейся нападению мечети находилось около 40 человек. Открывшие по толпе огонь злоумышленники выкрикивали "Аллах Акбар". В результате террористической атаки, погибли шесть человек, 18 ранены.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека назвали произошедшее терактом.