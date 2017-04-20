Теракт в метро Петербурга: второй подозреваемый отказался признать свою вину

По данным ФСБ РФ, Акрам Азимов помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов отрицает свою причастность к взрыву, передает РИА Новости.

"Я не причастен к теракту", – сказал подозреваемый, которому вменяется непосредственное участие в террористической атаке.

Суд сейчас рассматривает ходатайство о его аресте.

Как сообщали в СК РФ, при задержании Акрама Азимова в новой Москве у него изъяли боевую гранату РГД-5. По данным ФСБ, он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами.

Напомним, 17 апреля ФСБ сообщила о задержании одного из организаторов взрыва в петербургском метро. Аброр Азимов родился в 1990 году в центральноазиатской стране, которую напрямую ведомство не называет.

Как сообщалось, З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии. Следователи полагают, что Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое – в Москве. Все задержанные – выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы.