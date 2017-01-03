Теракт в Стамбуле: опубликовано селфи-видео подозреваемого

В СМИ появилось видео с подозреваемым в теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек.

Также турецкая полиция обнародовала фото подозреваемого в совершении теракта в Турции.

На селфи-видео подозреваемый гуляет, вероятно, по площади Таксим. При этом не уточняется, когда было записано видео – до или после теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.