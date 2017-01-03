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Теракт в Стамбуле: опубликовано селфи-видео подозреваемого http://www.segodnya.ua/img/article/7852/88_main.1483436371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/88_tn.1483436371.jpg Мир На видео подозреваемый гуляет, вероятно, по площади Таксим

Теракт в Стамбуле: опубликовано селфи-видео подозреваемого

Сегодня, 11:39

На видео подозреваемый гуляет, вероятно, по площади Таксим

Фото подозреваемого в теракте в Турции, AFP, опубликовано на aljazeera.com
Фото подозреваемого в теракте в Турции, AFP, опубликовано на aljazeera.com

В СМИ появилось видео с подозреваемым в теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек.

Также турецкая полиция обнародовала фото подозреваемого в совершении теракта в Турции.

На селфи-видео подозреваемый гуляет, вероятно, по площади Таксим. При этом не уточняется, когда было записано видео – до или после теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
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Источник:

Украинская правда

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