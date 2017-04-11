Теракт в Стокгольме: уроженец Узбекистана признался в преступлении

Вчера, 12:59

Подозреваемый принимает то, что он будет задержан, заявил его адвокат

Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме сознался в преступлении. Фото: AFP
Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме сознался в преступлении. Фото: AFP

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, главный подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, признался в совершении террористического преступления. Об этом заявил его адвокат в суде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Его позиция заключается в том, что он признает совершение террористического преступления, и поэтому принимает то, что он будет задержан", – сказал адвокат Йохан Эрикссон.

Шведский суд во вторник должен принять официальное решение относительно того, должен ли Акилов находиться под стражей.

Ранее шведские СМИ сообщили, что подозреваемый рассказал следователям, что "был доволен тем, что сделал" и "сделал то, что он намеревался сделать".

Напомним, в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма в пятницу вечером по последним данным погибли четыре человека, 15 получили ранения.
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