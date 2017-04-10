Теракты в Египте: число погибших увеличилось до 45 человек

По данным министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере, 71 человек получил травмы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 – в результате взрыва в Александрии

Число погибших в результате двух взрывов в Египте в церквях христиан-коптов 9 апреля 2017 года увеличилось до минимум 45 человек. Еще более 100 человек получили ранения, передает ВВС, передает РИА Новости.

По данным министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере, 71 человек получил травмы в результате взрыва в городе Танта, и еще 35 – в результате взрыва в Александрии. Взрывы прогремели, когда прихожане собрались в церквях по случаю Вербного воскресенья. Впоследствии, по данным государственных СМИ, силы безопасности страны обезвредили два взрывных устройства у мечети в городе Танта. Власти Египта привели силы безопасности к боевой готовности.

В стране объявили трехдневный траур. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Напомним, первый взрыв прогримел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем. Погибли 29 человек. Спустя некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия. Там погибли 16 прихожан. Смертник подорвал себя после того, как полицейские не позволили ему войти в церковь. Четверо полицейских, среди них одна женщина, погибли, сообщает министерство внутренних дел страны. Украинцев среди пострадавших от терактов в Египте, по предварительным данным дипломатов, нет.