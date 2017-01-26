The American Interest назвал условие, при котором ЕС отменит санкции против РФ

Если президент США Дональд Трамп решит отменить санкции против России, Евросоюз, скорее всего, сделает то же самое. На это указывают последние заявления кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона во время его визита в Берлин. Об этом пишет The American Interest, напоминая, что бывший французский премьер-министр называл экономическое давление на Россию "бессмысленным" и призвал "найти другие способы" говорить с Владимиром Путиным.

Кроме того, Фийон пугал тем, что Вашингтон и Москва могут договориться за спиной у Европы. Учитывая то, что благосклонный к ЕС Эмануэль Макрон опустился на третье место в президентской гонке во Франции, главная борьба, похоже, будет продолжаться между Франсуа Фийоном и лидером французских радикалов Марин Ле Пен. Они оба выступают за отмену санкций. Венгрия, Италия и Словакия уже призывают снять экономическое давление с Москвы. Если к ним присоединится еще и Франция, учитывая сокращение количества "стран-ястребов" в ЕС после выхода Великобритании, Брюссель не сможет удержать линию против агрессивной России.

Даже если Макрону как-то удастся победить во Франции, договоренность между Вашингтоном и Москвой может подтолкнуть ЕС к отмене санкций. Поскольку европейцы не захотят терпеть потери из принципа, когда от этого отказались американцы. Тем временем, в России уверяют, что не будут идти на уступки ради отмены западного давления. А премьер-министр Дмитрий Медведев даже заявил, что ослабление санкций не стоит ждать в ближайшем будущем.

В это же время, в Конгрессе США обе партии готовят законопроект, который ограничит способность президента Трампа вмешиваться в вопросы давления на Москву. Поэтому может оказаться, что Трампу будет значительно легче разрывать международные торговые соглашения, чем мириться с Путиным.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам в течение срока действия на посту президента США Дональда Трампа.