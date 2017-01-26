The American Interest назвал условие, при котором ЕС отменит санкции против РФ

Вчера, 14:59

Как отмечается, договоренность между Вашингтоном и Москвой может подтолкнуть ЕС к отмене санкций

Санкций пока продолжают действовать. Фото: pressa.today
Санкций пока продолжают действовать. Фото: pressa.today

Если президент США Дональд Трамп решит отменить санкции против России, Евросоюз, скорее всего, сделает то же самое. На это указывают последние заявления кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона во время его визита в Берлин. Об этом пишет The American Interest, напоминая, что бывший французский премьер-министр называл экономическое давление на Россию "бессмысленным" и призвал "найти другие способы" говорить с Владимиром Путиным.

Кроме того, Фийон пугал тем, что Вашингтон и Москва могут договориться за спиной у Европы. Учитывая то, что благосклонный к ЕС Эмануэль Макрон опустился на третье место в президентской гонке во Франции, главная борьба, похоже, будет продолжаться между Франсуа Фийоном и лидером французских радикалов Марин Ле Пен. Они оба выступают за отмену санкций. Венгрия, Италия и Словакия уже призывают снять экономическое давление с Москвы. Если к ним присоединится еще и Франция, учитывая сокращение количества "стран-ястребов" в ЕС после выхода Великобритании, Брюссель не сможет удержать линию против агрессивной России.

Даже если Макрону как-то удастся победить во Франции, договоренность между Вашингтоном и Москвой может подтолкнуть ЕС к отмене санкций. Поскольку европейцы не захотят терпеть потери из принципа, когда от этого отказались американцы. Тем временем, в России уверяют, что не будут идти на уступки ради отмены западного давления. А премьер-министр Дмитрий Медведев даже заявил, что ослабление санкций не стоит ждать в ближайшем будущем.

В это же время, в Конгрессе США обе партии готовят законопроект, который ограничит способность президента Трампа вмешиваться в вопросы давления на Москву. Поэтому может оказаться, что Трампу будет значительно легче разрывать международные торговые соглашения, чем мириться с Путиным.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам в течение срока действия на посту президента США Дональда Трампа.
россия, США, евросоюз, трамп, санкции

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Источник:

ZN.ua

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