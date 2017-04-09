Тиллерсон и Лавров поговорили о Сирии после ракетного удара США

Лавров заявил Тиллерсону, что утверждение о том, что сирийские военные использовали химическое оружие в провинции Идлиб 4 апреля не соответствует действительности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поговорили по телефону о ситуации в Сирии после ракетного удара США по авиабазе войск Башара Асада. Об этом со ссылкой на заявление российского министерства сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

Лавров отметил, что "атака на страну, чье правительство борется с терроризмом только играет на руку экстремистам и создает дополнительные угрозы для региона и глобальной безопасности".



Он также заявил Тиллерсону, что утверждение о том, что сирийские военные использовали химическое оружие в провинции Идлиб 4 апреля не соответствует действительности.



Согласно заявлению, Лавров и Тиллерсон договорились продолжить обсуждение Сирии лично. На следующей неделе, как ожидается, Тиллерсон прибудет в Москву с официальным визитом.



Как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к химической атаке в Сирии, побудившей президента Дональда Трампа начать прямые военные действия против сирийского президента Башара Асада. Пентагон также изучает или бомбил российский военный самолет больницу в Хан-Шейхун через 5:00 после химической атаки с целью уничтожения доказательств.



На брифинге после ракетного удара США по авиабазе войск Башара Асада в Сирии госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия либо является соучастницей, либо просто некомпетентной, если не может довести до конца соглашение об утилизации химического оружия в Сирии.

Отметим, что Россия заблокировала резолюцию ООН о проведении расследования химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун.