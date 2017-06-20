Тиллерсон подготовил новый план нормализации отношений США с Россией – СМИ

Сегодня, 15:05

План по выстраиванию конструктивных отношений с РФ, предложенный госсекретарем, состоит из трех пунктов

Рекс Тиллерсон. Фото: AFP
Рекс Тиллерсон. Фото: AFP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план по выстраиванию конструктивных отношений с Россией. Об этом сообщает "Корреспондент.net" со ссылкой на BuzzFeed.

Как сообщается, план состоит из трех пунктов. В первом предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США". В противном случае Вашингтон будет отвечать.

В частности, упоминается приписываемые России отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве.

Второй пункт предполагает работу над решением стратегических для США вопросов. К ним относятся гражданская война в Сирии, ядерная программа Северной Кореи, кибербезопасность и кибершпионаж.

Тиллерсон рассчитывает, что Москва не будет наращивать торговлю с КНДР после того как от Китая удалось добиться запрета на импорт северокорейского угля.

Третий раздел плана посвящен необходимости достижения "стратегической стабильности", под которой подразумевается "ряд долгосрочных взаимных политических целей", поясняет издание.

Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
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