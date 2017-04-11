Тиллерсон поставил РФ перед жестким выбором

По его словам, пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия или просто была некомпетентной в этом вопросе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил России сделать выбор: принять сторону США и стран-союзников по Сирии, или стать на сторону Ирана, Хезболлы и сирийского лидера Башара Асада. Об этом Тиллерсон заявил после встречи G7 в Италии, после которой он должен отправиться в Москву, сообщает Associated Press, передает "Украинская правда".

Тиллерсон сказал, что пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия, или просто была некомпетентной в этом вопросе. Но, по его словам, это уже "не имеет большого значения для погибших".

"Мы не можем позволить этому случиться снова. Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и играть важную роль ", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что "Россия может сохранить свой союз с этой группой, которая, как мы считаем, не будет служить интересам России в долгосрочной перспективе".

Тиллерсон подчеркнул, что США не видят роли для Асада в будущем Сирии, учитывая, что он потерял легитимность.

"Для всех нас понятно, что правление семьи Асада подходит к концу. Но вопрос в том, как это закончится и сам переход может быть очень важным с нашей точки зрения стабильности внутри единой Сирии", – добавил Тиллерсон.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.