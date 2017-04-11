Тиллерсон предупредил Россию, что ей лучше сотрудничать по Сирии

Вчера, 14:16

По словам госсекретаря, США продолжают работать над деэскалацией насилия в Сирии

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7 заявил, что США будут искать "стратегические" решения для деэскалации насилия в Сирии, передает агентство "Рейтер", сообщает "РИА Новости".

Тиллерсон также заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщал, что для разрешения конфликта в Сирии необходимо привлечь Россию и Иран, без которых невозможно будет договориться о прекращении боевых действий.
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