Тиллерсон предупредил Россию, что ей лучше сотрудничать по Сирии
По словам госсекретаря, США продолжают работать над деэскалацией насилия в Сирии
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7 заявил, что США будут искать "стратегические" решения для деэскалации насилия в Сирии, передает агентство "Рейтер", сообщает "РИА Новости".
Тиллерсон также заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии.
Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщал, что для разрешения конфликта в Сирии необходимо привлечь Россию и Иран, без которых невозможно будет договориться о прекращении боевых действий.
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