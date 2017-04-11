Тиллерсон предупредил Россию, что ей лучше сотрудничать по Сирии

По словам госсекретаря, США продолжают работать над деэскалацией насилия в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7 заявил, что США будут искать "стратегические" решения для деэскалации насилия в Сирии, передает агентство "Рейтер", сообщает "РИА Новости".

Тиллерсон также заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщал, что для разрешения конфликта в Сирии необходимо привлечь Россию и Иран, без которых невозможно будет договориться о прекращении боевых действий.