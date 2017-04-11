Тиллерсон прилетел в Россию

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл в Москву, где проведет ряд встреч, в том числе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Тиллерсон прибыл в Москву не из США, а вылетел прямиком из Италии, где проходило заседание "большой семерки" относительно санкции против России.

Так, согласно программе визита, американский дипломат встретиться с Лавровым завтра, 12 апреля.

В качестве госсекретаря Тиллерсон впервые посещает Россию.

Будет ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока не известно. В Кремле заявили, что пока не могут подтвердить этого.

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе визита в Москву госсекретарь США может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада.