Тиллерсон прокомментировал встречу с Лавровым

Сегодня, 12:22

Госсекретарь анонсировал обсуждение очень важных вопросов с российским дипломатом

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua
Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон считает, что встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым позволит очертить позиции Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу. Об этом он заявил во время переговоров в Москве, передает "РИА Новости".

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", – сказал Тиллерсон.

Он надеется, что диалог поможет продвигать отношения между странами.

"Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, для того чтобы мы сделали все, чтобы продвигать отношения между нашими странами в положительном направлении", – подчеркнул американский госсекретарь.

Он добавил, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".

В свою очередь Сергей Лавров объяснил, почему так важен визит Тиллерсона в Москву. Российский дипломат назвал визит госсекретаря своевременным на фоне последних мировых событий.
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