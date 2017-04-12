Тиллерсон прокомментировал встречу с Лавровым

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон считает, что встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым позволит очертить позиции Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу. Об этом он заявил во время переговоров в Москве, передает "РИА Новости".

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", – сказал Тиллерсон.

Он надеется, что диалог поможет продвигать отношения между странами.

"Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, для того чтобы мы сделали все, чтобы продвигать отношения между нашими странами в положительном направлении", – подчеркнул американский госсекретарь.

Он добавил, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".

В свою очередь Сергей Лавров объяснил, почему так важен визит Тиллерсона в Москву. Российский дипломат назвал визит госсекретаря своевременным на фоне последних мировых событий.