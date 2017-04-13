Тиллерсон: отношения США и РФ находятся на самом низком уровне

Вчера, 21:07

Госсекретарь США  заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным назвал продуктивными переговоры в Москве. Также он заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США, – передает RT.

Кроме того, Тиллерсон отметил, что уровень доверия между Россией и США находится в настоящее время на низком уровне. "Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке", – сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 
Он добавил: "Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел".

Также госсекретарь заявил, что позиция США заключается в том, что режим Башара Асада в Сирии подходит к концу. "Наша позиция в том, что режим Асада приходит к концу", — заявил Тиллерсон. Он отметил, что Россия "может помочь понять эту реальность".

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.
переговоры, Путин, лавров, госсекретарь, мид россии, Тиллерсон, Рекс Тиллерсон

Вы сейчас просматриваете новость "Тиллерсон: отношения США и РФ находятся на самом низком уровне". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Визит Тиллерсона в Москву станет испытанием для новой внешней политики США - Rzeczpospolita

Вчера, 17:42

Как отмечается, Асад стал "врагом №1" для Вашингтона, отношение к нему начинает определять позицию США в отношении других стран

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин проводит встречу с Тиллерсоном

Вчера, 18:43

Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве

Мир

Встреча Путина с Тиллерсоном продолжалась более 2 часов

Вчера, 20:57

Лавров оценил беседу в Кремле как "обстоятельную и откровенную"

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин заявил о готовности России вернуться к меморандуму по Сирии - Лавров

Вчера, 21:04

Встреча Путина и Тиллерсона продлилась почти два часа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования