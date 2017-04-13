Тиллерсон: отношения США и РФ находятся на самом низком уровне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным назвал продуктивными переговоры в Москве. Также он заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США, – передает RT.

Кроме того, Тиллерсон отметил, что уровень доверия между Россией и США находится в настоящее время на низком уровне. "Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке", – сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил: "Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел".

Также госсекретарь заявил, что позиция США заключается в том, что режим Башара Асада в Сирии подходит к концу. "Наша позиция в том, что режим Асада приходит к концу", — заявил Тиллерсон. Он отметил, что Россия "может помочь понять эту реальность".

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.