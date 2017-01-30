Титул "Мисс Вселенная" завоевала француженка (фото,видео)
В финальном шоу приняли участие 86 претенденток со всего мира
В столице Филиппин Маниле прошел последний этап в выборе самой красивой девушки, пишет AFP.
В финальном шоу, которое длилось три часа, приняли участие 86 претенденток со всего мира.
В итоге победительницей конкурса стала 23-летняя представительница Франции Ирис Миттенар.
В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.
"Мисс Вселенная" — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.
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