Титул "Мисс Вселенная" завоевала француженка (фото,видео)

В финальном шоу приняли участие 86 претенденток со всего мира

В столице Филиппин Маниле прошел последний этап в выборе самой красивой девушки, пишет AFP.

В финальном шоу, которое длилось три часа, приняли участие 86 претенденток со всего мира.

В итоге победительницей конкурса стала 23-летняя представительница Франции Ирис Миттенар.

В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

"Мисс Вселенная" — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.