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Тони Кроос и Роналдо "подкололи" друг друга на Новый год http://www.segodnya.ua/img/article/7852/3_main.1483363410.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/3_tn.1483363410.jpg Мир Полузащитник "Реала" и экс-звезда сборной Бразилии обменялись любезностями в социальных сетях

Тони Кроос и Роналдо "подкололи" друг друга на Новый год

Сегодня, 22:30

Полузащитник "Реала" и экс-звезда сборной Бразилии обменялись любезностями в социальных сетях

Тони Кроос. Фото Instagram
Тони Кроос. Фото Instagram

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос в своем новогоднем поздравлении не упустил возможности напомнить подписчикам о полуфинале чемпионата мира-2014 между Бразилией и Германией, который закончился победой его сборной со счетом 1:7 (немцы выступали в роли гостевой команды), выложив пост, в котором цифры 1 и 7 были заменены флагами Бразилии и его родной страны соответственно.

В ответ на это легендарный бразилец Роналдо написал в фейсбуке поздравление с 2017 годом, в котором вместо цифр 2 и 0 также подставил флаги двух этих стран, напоминая о победе своей национальной команды над немцами со счетом 2:0 в финале ЧМ-2002.

Фото Крооса собрало более 400 тысяч "лайков":

Фото Роналдо собрало почти 800 тысяч "лайков":
новый год, Роналдо, Тони Кроос

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Источники:

gazeta.ru, Instagram, Facebook

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