Тони Кроос и Роналдо "подкололи" друг друга на Новый год

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос в своем новогоднем поздравлении не упустил возможности напомнить подписчикам о полуфинале чемпионата мира-2014 между Бразилией и Германией, который закончился победой его сборной со счетом 1:7 (немцы выступали в роли гостевой команды), выложив пост, в котором цифры 1 и 7 были заменены флагами Бразилии и его родной страны соответственно.

В ответ на это легендарный бразилец Роналдо написал в фейсбуке поздравление с 2017 годом, в котором вместо цифр 2 и 0 также подставил флаги двух этих стран, напоминая о победе своей национальной команды над немцами со счетом 2:0 в финале ЧМ-2002.

Фото Крооса собрало более 400 тысяч "лайков":

Фото опубликовано Toni Kroos (@toni.kr8s) Дек 31 2016 в 3:10 PST

Фото Роналдо собрало почти 800 тысяч "лайков":