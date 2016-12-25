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Тони Кроос может стать самым дорогим немецким футболистом в истории http://www.segodnya.ua/img/article/7829/36_main.1482687040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/36_tn.1482687040.jpg Мир "Ювентус" предложит "Реалу" 60 миллионов евро за Тони Крооса

Тони Кроос может стать самым дорогим немецким футболистом в истории

Вчера, 19:30

"Ювентус" предложит "Реалу" 60 миллионов евро за Тони Крооса

Тони Кроос. Фото Facebook
Тони Кроос. Фото Facebook

По данным итальянских СМИ, "Ювентус" намерен приобрести полузащитника "Реала" и сборной Германии Тони Крооса уже в зимнее трансферное окно. За 26-летнего футболиста итальянцы готовы выложить 60 миллионов евро. Таким образом, Кроос может стать самым дорогим немецким футболистом в истории.

В качестве запасного варианта на случай провала сделки рассматривается Марко Верратти из "ПСЖ" и Иван Ракитич из "Барселоны".

Кроос перешел в "Реал" летом 2014 года. В сезоне-2016/17 немец провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 11 голевых передач.

Трансферный рекорд немецкого футбола принадлежит Месуту Озилу, перешедшему в "Арсенал" из "Реала" за 50 млн евро.
чемпионат Испании, чемпионат Италии, трансферы, Реал Мадрид, Ювентус Турин, Тони Кроос

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Источники:

Eurosport, TuttoSport

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