Тони Кроос может стать самым дорогим немецким футболистом в истории

"Ювентус" предложит "Реалу" 60 миллионов евро за Тони Крооса

По данным итальянских СМИ, "Ювентус" намерен приобрести полузащитника "Реала" и сборной Германии Тони Крооса уже в зимнее трансферное окно. За 26-летнего футболиста итальянцы готовы выложить 60 миллионов евро. Таким образом, Кроос может стать самым дорогим немецким футболистом в истории.

В качестве запасного варианта на случай провала сделки рассматривается Марко Верратти из "ПСЖ" и Иван Ракитич из "Барселоны".

Кроос перешел в "Реал" летом 2014 года. В сезоне-2016/17 немец провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 11 голевых передач.

Трансферный рекорд немецкого футбола принадлежит Месуту Озилу, перешедшему в "Арсенал" из "Реала" за 50 млн евро.