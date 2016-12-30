Топ-10 красочных нокаутов 2016 года (видео)

Удар Ломаченко оказался на третьем месте в рейтинге

Представляем вашему вниманию подборку лучших нокаутов 2016 года в профессиональном боксе.

На третьем месте оказался нокаут в поединке Василий Ломаченко – Роман Мартинес. А лидером стал шокирующий удар Мэйсон Менарда в поединке против Эди Бернардо.

При составлении рейтинга учитывались не только "визуальные компоненты " и "убийственные" последствия нокаута, а также значимость поединка и общий уровень боксеров – участников.