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Топ-10 красочных нокаутов 2016 года (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/97_main.1483098539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/97_tn.1483098539.jpg Мир Удар Ломаченко оказался на третьем месте в рейтинге

Топ-10 красочных нокаутов 2016 года (видео)

Сегодня, 13:48

Удар Ломаченко оказался на третьем месте в рейтинге


Представляем вашему вниманию подборку лучших нокаутов 2016 года в профессиональном боксе.

На третьем месте оказался нокаут в поединке Василий Ломаченко – Роман Мартинес. А лидером стал шокирующий удар Мэйсон Менарда в поединке против Эди Бернардо.

При составлении рейтинга учитывались не только "визуальные компоненты " и "убийственные" последствия нокаута, а также значимость поединка и общий уровень боксеров – участников.
бокс, нокаут

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Источник:

vringe.com

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