Топ-10 красочных нокаутов 2016 года (видео)
Удар Ломаченко оказался на третьем месте в рейтинге
Представляем вашему вниманию подборку лучших нокаутов 2016 года в профессиональном боксе.
На третьем месте оказался нокаут в поединке Василий Ломаченко – Роман Мартинес. А лидером стал шокирующий удар Мэйсон Менарда в поединке против Эди Бернардо.
При составлении рейтинга учитывались не только "визуальные компоненты " и "убийственные" последствия нокаута, а также значимость поединка и общий уровень боксеров – участников.
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