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ТОП-10 самых опасных стран в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7864/54_main.1483918125.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/54_tn.1483918125.jpg Мир Из некоторых стран шансов иностранцу вернуться живым и невредимым практически нет

ТОП-10 самых опасных стран в мире

Сегодня, 08:06

Из некоторых стран шансов иностранцу вернуться живым и невредимым практически нет

Лидер антирейтинга – Центральноафриканская республика. Фото из открытых источников
Лидер антирейтинга – Центральноафриканская республика. Фото из открытых источников

Канадское агентство по туризму назвало 10 самых опасных стран в мире. Об этом сообщает Gazeta.ua.

На 10 место антирейтинга попал Йемен. Экперты не советуют его посещать из-за постоянных терактов и специфику местного законодательства. На девятом и восьмом местах – Сирия и Афганистан, страны, которые находятся в состоянии войны. Далее в рейтинге – Бурунди, Нигер и Южный Судан. На четвертом месте Сомали.

На второй и третьей строчке – Мали и Чад. Поездки туда рекомендуют только миротворцам. Лидер антирейтинга – Центральноафриканская республика. В агентстве отмечают, что шансов иностранцу вернуться оттуда живым и невредимым нет.
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