ТОП-10 самых опасных стран в мире

Из некоторых стран шансов иностранцу вернуться живым и невредимым практически нет

Канадское агентство по туризму назвало 10 самых опасных стран в мире. Об этом сообщает Gazeta.ua.

На 10 место антирейтинга попал Йемен. Экперты не советуют его посещать из-за постоянных терактов и специфику местного законодательства. На девятом и восьмом местах – Сирия и Афганистан, страны, которые находятся в состоянии войны. Далее в рейтинге – Бурунди, Нигер и Южный Судан. На четвертом месте Сомали.

На второй и третьей строчке – Мали и Чад. Поездки туда рекомендуют только миротворцам. Лидер антирейтинга – Центральноафриканская республика. В агентстве отмечают, что шансов иностранцу вернуться оттуда живым и невредимым нет.