Топ-матчи чемпионатов Испании и Англии на выходных: где смотреть

Зимние холода однозначно останутся за окном, если посвятить выходные Английской Премьер-лиге и испанской ЛаЛиге. Тем более, нас ожидает "красный" Манчестер: встретятся давнешние конкуренты "МЮ" и "Ливерпуль". А в Лестере будет своя битва – нынешний чемпион против того, кто рассчитывает таковым стать по окончанию сезона, – речь, конечно, о "Лестере" и "Челси".

Упомянем также об "Эвертоне" и их гостях на этот тур – "Манчестер Сити". Обеим командам нужно приложить максимум усилий, чтобы успевать за соперниками по таблице.

Испания порадует битвой "Севилья" – "Реал". Многие эксперты предполагают, что "сливочные" из-за насыщенного графика могут потерять очки в этой игре. К тому же "севильцы" всегда считались неудобным соперником для королевского клуба, а тут еще и играют дома.

Расписание "горячего" евро-уикенда:

• суббота, "Барселона" – "Лас-Пальмас", 14 января, 17:10, "Футбол 2" (комментатор – Кирилл Круторогов)

• суббота, "Лестер" – "Челси", 14 января, 19:20, "Футбол 2" (комментатор – Александр Михайлюк)

• воскресенье, "Эвертон" – "Манчестер Сити", 15 января, 15:20, "Футбол 2" (комментатор – Александр Михайлюк)

• воскресенье, "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль", 15 января, 17:50, "Футбол 2" (комментатор – Андрей Столярчук)

• воскресенье, "Севилья" – "Реал", 15 января, 21:40, "Футбол 1" (комментатор – Кирилл Круторогов)