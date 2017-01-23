Торнадо в США, Италию терзают то снег, то дождь, а остров Таити уходит под воду (видео)

США

18 человек погибли в результате торнадо на юге США. Уничтожены дома и целые населенные пункты в штате Джорджия.

"Звук был такой, как будто поезд проехал. Ветки деревьев были у нас в окнах. Сначала я думала, что одно из них упало на сам дом. Но позже увидела – оно повредило мой грузовик", – говорит Лакения Симмонс, жительница Олбани.

Ураганы валили деревья и поднимали в воздух машины. Один фургон отнесло ветром на сотню метров. Внутри были два человека. Оба погибли. Ударов стихии ждут и в других штатах. Метеорологи прогнозируют новые штормы и торнадо во Флориде и Южной Каролине.

ИТАЛИЯ

Из-за штормового ветра и ливней красный – самый высокий уровень опасности – объявили на юге Италии. На Сицилии и в Калабрии вышли из берегов несколько рек, нарушено движение поездов. Не удалось спасти мужчину, чей автомобиль снесло потоком воды и грязи.

Местные власти рекомендуют не выходить из дома, закрыты школы. На прошлой неделе стихия ударила по центральной части Италии. Последствия заморозков и снежных штормов ликвидируют до сих пор. Продолжают искать туристов, которых накрыло лавиной в горном отеле. По последним данным, спасены 11 человек. Погибли под завалами шестеро. Судьба 23 неизвестна.

ТАИТИ

Таити тоже залило. Подтоплены улицы и жилые дома. Закрыт аэропорт – самолеты практически плавают. Без электроснабжения – более двух тысяч домов. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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