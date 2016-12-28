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Торстен Фрингс возглавил самый "украинский" клуб в Бундеслиге http://www.segodnya.ua/img/article/7836/66_main.1482857222.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/66_tn.1482857222.jpg Мир За "Дармштадт" выступают сразу трое футболистов из Украины

Торстен Фрингс возглавил самый "украинский" клуб в Бундеслиге

Вчера, 18:42

За "Дармштадт" выступают сразу трое футболистов из Украины

Торстен Фрингс. Фото AFP
Торстен Фрингс. Фото AFP

Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Торстен Фрингс назначен главным тренером клуба Бундеслиги "Дармштадт".

Контракт Фрингса с "Дармштадтом" рассчитан до июня 2018 года. "Дармштадт" с 8 очками в 16 турах идет на последнем 18-м месте в чемпионате. 5 декабря главный тренер клуба Норберт Майер был отправлен в отставку.

"Я очень рад, что руководство "Дармштадта" доверяет мне. Я с нетерпением жду этого вызова в особенном клубе, который наилучшим образом подходит для меня. Я понимаю сложность стоящей передо мной задачи, но я всегда был борцом и командным игроком", – сказал Фрингс.

Фрингс – чемпион и обладатель Кубка Германии-2005 в составе мюнхенской "Баварии", обладатель серебряных медалей чемпионата мира-2002 и бронзы ЧМ-2006, серебряный призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной Германии.

Футболист, завершивший карьеру в 2013 году, ранее входил в тренерский штаб Виктора Скрипника в бременском "Вердере". После отставки Скрипника в сентябре Фрингс также покинул команду.

Напомним, что за "Дармштадт" выступают украинцы Игорь Березовский, Артем Федецкий и Денис Олейник.
футбол, чемпионат Германии, Артем Федецкий, Денис Олейник, Дармштадт, Торстен Фрингс

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Источник:

Р-спорт

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